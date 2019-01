Stuttgart-Nord Gegen geparktes Auto geprallt – Senior stirbt

Von red 21. Januar 2019 - 19:10 Uhr

Der 83-jährige Mann stirbt noch an der Unfallstelle (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 83-jähriger Autofahrer ist im Stuttgarter Norden vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Senior stirbt noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart-Nord - Ein 83 Jahre alter Toyota-Fahrer ist am Montagabend in der Lenbachstraße (Stuttgart-Nord) wegen gesundheitlicher Probleme gegen einen geparkten Audi Q5 geprallt und noch an der Unfallstelle verstorben.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 83-Jährige kurz vor 17 Uhr die Lenbachstraße in Richtung Feuerbacher Weg, als er gegen den geparkten Audi prallte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich noch um den Mann. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/ 8990 4100 zu melden.