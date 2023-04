1 Unfall in Stuttgart-Nord (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

In Stuttgart steigt ein Elfjähriger aus einem Bus aus. Beim Überqueren der Straße wird er von einem Fahrzeug erfasst und verletzt.









Bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Birkenwaldstraße in Stuttgart-Nord ist ein elf Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Der Junge war nach Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr mit dem Bus der Linie 44 in Fahrtrichtung Killesberg unterwegs und stieg an der Haltestelle „Am Kriegsbergturm“ aus.

Als er anschließend die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan einer 32-Jährigen, die in Richtung Türlenstraße fuhr. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten den Jungen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Birkenwaldstraße kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.