1 Notbremse in einer S-Bahn Foto: dpa/Wolfram Steinberg

Ohne ersichtlichen Grund zieht ein betrunkener 23-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag die Notbremse in einer S-Bahn in Stuttgart-Nord. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wird der Mann zudem aggressiv.











In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein alkoholisierter 23-Jähriger offenbar ohne triftigen Grund die Notbremse einer S-Bahn am Haltepunkt Stuttgart-Nord gezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Donnerstag mit über 2,4 Promille gegen 0.30 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach (Neckar) unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen an der Haltestelle Stuttgart-Nord die Notbremse des Zuges betätigt hat. Da er hierfür bisherigen Ermittlungen zufolge keinen erforderlichen Rechtfertigungsgrund vorweisen konnte, informierte das Zugpersonal die Bundespolizei über den Vorfall.