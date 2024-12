Am Montag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Stuttgart-Nord, bei dem eine Ampelanlage zerstört und eine Frau leicht verletzt wurde.

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag im Bereich der Bushaltestelle Am Bismarckturm ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war eine 53-Jährige mit ihrem VW gegen 12.40 Uhr in der Straße Am Kräherwald in Richtung Pragsattel unterwegs. Dabei schanzte sie über eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen eine Ampelanlage. Die Fahrerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.