Stuttgart-Nord Auto brennt auf Pragstraße – Polizei muss sperren

Von Inge Jacobs 02. November 2018 - 21:31 Uhr

Gerade noch in Sicherheit bringen konnte sich ein 60-jähriger Nissanfahrer, als sein Fahrzeug in Stuttgart in Brand geriet. Die Pragstraße musste kurzzeitig gesperrt werden. Das Auto wurde völlig zerstört.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Kurz vor 19 Uhr am Freitagabend ist auf der Pragstraße im Stuttgarter Norden ein Nissan in Brand geraten. Der 60-jährige Fahrer war in Richtung Pragsattel unterwegs, als ihn auf Höhe der Wilhelma andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machten, dass Rauch aus seinem Fahrzeug kam. Kaum war der Mann rechts ran gefahren, bemerkte er eine Flammenentwicklung im Bereich des Motors.

Dem Mann gelang es noch, sein Hab und Gut im Fahrzeuginneren vor den Flammen zu retten. Doch eigene Löschversuche blieben erfolglos. Erst die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Beim Fahrzeug geht die Polizei von Totalschaden aus. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Pragstraße kurzzeitig komplett gesperrt. Es kam zu Staus. Die Polizei vermutet als Brandursache einen technischen Defekt.