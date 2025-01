Stuttgart-Nord: 31-Jähriger unter Drogeneinfluss bei Verkehrskontrolle – Festnahme

1 In Stuttgart-Nord wurde in der Nacht auf Dienstag ein 31-Jähriger festgenommen. Er war unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Polizeibeamte unterziehen in der Nacht auf Dienstag einen 31-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Dabei fällt ihnen auf, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht. Im Wagen des Mannes finden sie zudem verschiedene Drogen.











Link kopiert



Bei einer Verkehrskontrolle in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord haben Polizeibeamte in der Nacht auf Dienstag einen 31 Jahre alten Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 31-Jährige gegen 00.25 Uhr auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Pragfriedhof kontrolliert worden.