1 Ein Fahrradfahrer hat sich in Stuttgart bei einem Sturz schwer verletzt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/Michael Bihlmayer

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer übersieht offenbar den Bordstein und stürzt. Er schlägt mit dem Kopf auf und verletzt sich schwer.











Ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend in Stuttgart-Nord gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Jugendliche gegen 18.20 Uhr in der Straße Auf der Kanzel, übersah offenbar einen Bordstein und stürzte. Der 16-Jährige habe keinen Helm getragen und sei mit dem Kopf aufgeschlagen, sagte eine Sprecherin der Polizei.