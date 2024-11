1 Nach dem Vorfall in Stuttgart-Nord sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Mann mit dem Gesichtstattoo geben können. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Vogl

Eine 16-Jährige verlässt am Mittwochabend eine Stadtbahn in Stuttgart-Nord und wird von einem Mann verfolgt. Sie kann sich retten. Nun sucht die Polizei nach einem Mann mit einem markanten Tattoo im Gesicht.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend in der Mönchhaldenstraße in Stuttgart-Nord eine 16-Jährige verfolgt und sexuell bedrängt.