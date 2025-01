1 Auch an diesem Freitag wird der Busverkehr bestreikt. Foto: dpa/Tom Weller

Die Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe gehen an diesem Freitag weiter. Wo wird heute gestreikt?











Link kopiert



Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg fort. Die Auswirkungen in der Region Stuttgart dürften demnach an diesem Freitag eher gering sein. Etwa 500 Menschen nehmen nach Verdi-Angaben heute an dem Ausstand teil. Die Beteiligung sei größer als erwartet und der Sprecher bewertete die Aktion bereits am Morgen als einen Erfolg.