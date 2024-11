In Stuttgart versucht ein unbekannter Mann, eine 84 Jahre alte Frau auszurauben. Die Polizei bittet um Mithilfe – und sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag versucht, eine 84 Jahre alte Frau im Bereich der Muldenäckerstraße in Stuttgart-Neugereut auszurauben.

Die Frau befand sich nach Angaben der Polizei gegen 12.40 Uhr im Bereich der Wendeplatte an der Muldenäckerstraße, als ein unbekannter Mann plötzlich am Trageriemen ihrer Handtasche zerrte. Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Mann flüchtete daraufhin ohne Beute in Richtung Pinguinweg.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine Mütze und eine graue Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 beim Raubdezernat zu melden.