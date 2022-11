1 Bei der Suche nach den Einbrechern in Stuttgart-Neugereut war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Ein Anwohner sieht auf seiner Videoüberwachung zwei Männer in seinem Garten. Er alarmiert sofort die Polizei.















Ein Anwohner hat am Freitagabend gegen 21 Uhr in Stuttgart-Neugereut über die Videoüberwachung zwei männliche Gestalten in seinem Garten entdeckt. Daraufhin alarmierte er umgehend die Polizei.

Eine Überprüfung der Örtlichkeit in der Haubentaucherstraße ergab laut Polizeiangaben, dass die Täter offensichtlich über ein Fenster in das Haus gelangten. Im Haus wurden mehrere Zimmer und Schränke durchsucht. Über das entwendete Diebesgut kann bislang keine Angaben gemacht werden.

Die Täter flüchteten nach dem Einbruch in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, auch mit Unterstützung eines Hubschraubers, verlief erfolglos. Zur Beschreibung der beiden Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass einer der beiden dunkel bekleidet war und der andere helle Kleidung trug.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.