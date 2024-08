Stuttgart-Neugereut: Darum fiel am Sonntag in etlichen Haushalten der Strom aus

Rund 400 Häuser waren laut Stuttgart Netze GmbH am Sonntag in Neugereut von einem Stromausfall betroffen. Nach rund einer Stunde sei der Fehler behoben worden. Die Ursache ist mittlerweile bekannt.

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem größeren Stromausfall in Mühlhausen. Gegen 14.30 Uhr meldeten auf der Internetseite stoerungsauskunft.de gleich Dutzende Kunden Probleme. Nach Angaben der Stuttgart Netze GmbH waren rund 400 Häuser vor allem im Mühlhausener Stadtteil Neugereut betroffen. Wie viele Haushalte und Menschen es exakt waren, ließe sich nach Angaben einer Sprecherin des Energieversorgers nicht genau beziffern. Da sich darunter auch vor allem im Bereich rund um das Einkaufszentrum mehrere Hochhäuser befinden, dürfte die Zahl deutlich über 400 liegen.

Kurzschluss im Kabel

Grund für den Stromausfall war nach Angaben der Stuttgart Netze ein Kurzschluss in einer Versorgungsleitung aufgrund eines Kabelfehlers. Gut eine Stunde nach dem Eingang der Störmeldung sei nach Angaben des Betreibers die Vollversorgung bereits wieder gewährleistet gewesen. Inzwischen seien die Reparaturarbeiten komplett abgeschlossen.

Betreiber rechnet mit keinen weiteren Problemen

Konkret seien keine weiteren Maßnahmen im Mühlhausener Stadtteil geplant. Wie im gesamten Stadtgebiet sei das Stromnetz – analog zu anderen Versorgungsinfrastrukturen – auf eine Nutzungsdauer zwischen 40 und 60 Jahren ausgelegt. Allerdings gäbe es in Stuttgart durchaus auch Kabel, die auch nach 70 Jahren nach wie vor gut funktionieren würden, sagt die Netze-Sprecherin. Im Rahmen der Erneuerungsstrategie investiere das Unternehmen jährlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, um das Stromnetz fit für die Zukunft zu machen. Permanent wird daher irgendwo in der Stadt ein altes durch ein neues Kabel ersetzt. Das sei auch in Neugereut der Fall. Daher sei derzeit mit keinen weiteren Problemen zu rechnen.