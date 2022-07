Verkehr in Bad Cannstatt Öffnung der Wilhelmsbrücke erneut abgelehnt

Das sofortige Ende des Verkehrsversuchs würde wohl mehr Staus in Bad Cannstatt verursachen. Stuttgarts Straßenverkehrsbehörde will stattdessen die Ampelschaltungen optimieren. Große Hoffnung wird auch in eine neue Rampe zur König-Karls-Brücke gesetzt.