1 Vor diesem neuen Gebäude soll rasch ein neuer Radweg angelegt werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Damit später vor dem Neubau am Rotebühlplatz nicht noch mal gebaut werden muss, legt die Stadt nun zügig ein Stück Radweg in der Theodor-Heuss-Straße an. Es ist der Anfang von etwas viel Größerem.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Ein weiteres Novum für den Radverkehr in Stuttgart: Bis zum Herbst wird an der Theodor-Heuss-Straße in Höhe des Neubaus bei der Calwer Passageein Stück Radweg nach Vorbildern in Kopenhagen entstehen. Und er ist wohl erst der Anfang von etwas Größerem. Denn so wie hier wird möglicherweise einmal ein kompletter Radweg entlang des Cityrings aussehen, sagen die Verkehrsplaner der Stadtverwaltung. Das Teilstück, um das es jetzt geht, wird drei Meter breit sein und acht Zentimeter über dem Niveau der Autofahrbahn. Und es wird nach einem Antrag von Christoph Ozasek (Die Linke) in einer Art Türkis eingefärbt, damit es auch ins Auge sticht.