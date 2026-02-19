Stuttgart Netze erklärt Ursachen: Gehäufte Stromausfälle in Feuerbach für Einwohner „nicht mehr hinnehmbar“

Unverständnis bei Menschen in Feuerbach: Innerhalb weniger Tage ist der Stuttgarter Stadtbezirk von drei Stromausfällen betroffen. Laut Netzbetreiber ein „äußerst seltenes“ Ereignis.
Immer wieder Stromausfall, immer wieder trifft es Feuerbach: Die Betroffenen in dem Stuttgarter Stadtbezirk sind langsam mit ihrer Geduld am Ende. „Für Anwohner und Betriebe ist diese Häufung von Ausfällen nicht mehr hinnehmbar“, schreibt ein Leser unserer Zeitung und meint: „In einem hochentwickelten Land wie Deutschland und in einer Großstadt wie Stuttgart darf die Stromversorgung nicht derart instabil sein.“