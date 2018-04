Stuttgart Mutmaßlicher Vergewaltiger in Haft

Von red/dpa 24. April 2018 - 16:31 Uhr

Ein mutmaßlicher Vergewaltiger ist jetzt in Untersuchungshaft. Foto: dpa

Ein Mann, der eine Frau über das Internet kennengelernt hatte und sie bei sich zuhause vergewaltigt haben soll, ist jetzt von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt worden.

Stuttgart - Nach einer möglichen Vergewaltigung bei einem Online-Date in Stuttgart ist der mutmaßliche Täter im Gefängnis. Ein Richter habe Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen, teilte die Polizei am Dienstag in Stuttgart mit.

Der Mann soll eine 39-Jährige im Internet kennengelernt und sich am Sonntag mit ihr getroffen haben. Dabei soll er übergriffig geworden sein. Nachdem sich die Frau dagegen wehrte, soll er sie ins Gesicht geschlagen, sie an den Haaren gezogen und vergewaltigt haben. Die Frau zeigte den Mann an.