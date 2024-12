Stuttgart: Mutmaßlicher Drogenhandel: Zehn Verdächtige in U-Haft

Mutmaßlicher Drogenhandel: Zehn Verdächtige in U-Haft

Weil sie am illegalen Handel mit Cannabis beteiligt gewesen sein sollen, sind neun Männer und eine Frau aus dem Raum Stuttgart in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, beschlagnahmten Beamte bei Wohnungsdurchsuchungen in der vergangenen Woche neben Drogen und Waffen auch rund 200.000 Euro Bargeld.