Stuttgart: Mutmaßlicher Drogenhändler flüchtet vor Polizei – Beamte nehmen ihn fest

Als ein 28-Jähriger sich gegenüber der Polizei nicht ausweisen will, flüchtet er mit seinem Auto. Die Polizei nimmt ihn fest – und findet Drogen in seinem Fahrzeug und seiner Bauchtasche.











Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag einen 28-Jährigen in Stuttgart festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Polizei kontrollierte den Mann in seinem Opel gegen 11.10 Uhr im Bereich der Tübinger Straße und machten ihn auf die Fahrradstraße aufmerksam, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Als die Beamten ihn demnach aufforderten, sich auszuweisen, soll er in dem Fahrzeug in Richtung Hauptstätter Straße geflüchtet sein. Dort soll er das Fahrzeug verlassen haben und zu Fuß in Richtung Marienplatz gerannt sein, heißt es weiter.