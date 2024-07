1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat die Polizei den 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Polizeibeamte kontrollieren am Mittwoch einen 21-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof. Dabei stellen sie fest: Er trägt unterschiedliche Rauschmittel bei sich.











Polizeibeamte haben am Mittwochmittag am Hauptbahnhof in Stuttgart einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilten, kontrollierten Beamte den 21-jährigen Tatverdächtigen gegen 12.20 Uhr am Bahnhof.