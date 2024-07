Stuttgart: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

1 Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Foto: dpa/Robert Michael

Ein 38-Jähriger bedroht in Stuttgart offenbar einen Mann und fordert ihn auf, seine Schulden zu begleichen. Als die Polizei seine Wohnung durchsucht, findet sie Drogen.











Polizeibeamte haben am Donnerstag an der Wagenburgstraße in Stuttgart-Ost einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 38-jährige Mann soll laut den Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegen 16 Uhr einen 51-Jährigen unter Drohung von Schlägen aufgefordert haben, ihm seine Schulden von mehreren Hundert Euro zu begleichen. Nach Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin hätten die Beamten die Wohnung des 38-jährigen Mannes durchsucht. Dort fanden sie mehrere Gramm Kokain und Marihuana, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft.