Stuttgart: Mutmaßliche Drogendealer in Hotel festgenommen

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag zwei mutmaßliche Drogenhändler in einem Hotel in Stuttgart-Mitte festgenommen. Eine 23 Jahre alte Angestellte eines Hotels haben in einem Zimmer mehrere Tütchen mit Betäubungsmittel entdeckt und die Polizei alarmiert, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilten. Die Beamten durchsuchten das Zimmer auf richterliche Anordnung und nahmen die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren gegen 14.45 Uhr in dem Hotel fest.