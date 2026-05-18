Stuttgart: Mutmaßlich gefälschte Designerartikel verkauft – Polizei nimmt 56-Jährige fest

1 Eine 56-Jährige soll auf einem Flohmarkt am Feuerseeplatz gefälschte Artikel zum Verkauf angeboten haben (Symbolbild). Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Eine 56-Jährige versucht offenbar, auf dem Flohmarkt am Feuersee gefälschte Designerartikel zu verkaufen. Die Polizei nimmt die Frau vorläufig fest.











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Polizeibeamte haben am Samstagvormittag eine 56 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die auf einem Flohmarkt am Feuerseeplatz in Stuttgart-West gefälschte Artikel zum Verkauf angeboten haben soll. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Passantin den Verkaufsstand gegen 10.30 Uhr und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen die 56-Jährige mutmaßliche Verkäuferin im Bereich des Verkaufsstandes an und nahmen sie vorläufig fest.