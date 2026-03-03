Stuttgart muss sparen: Kultur in Not – Hilft das Land den Einrichtungen in Stuttgart wirklich?

Stuttgart muss massiv sparen – auch in der Kulturförderung. Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowski hatte Initiativen des Landes angekündigt. Was ist daraus geworden?
Mit dem Doppelhaushalt der Stadt Stuttgart für 2026/2027 sind auch massive Kürzungen der Förderungen im Kulturbereich verbunden. Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) des Landes Baden-Württemberg hatte hierzu unserer Zeitung gesagt, sie wolle sich mit Vertreterinnen und Vertretern der „rund 50 durch das Land mit unterstützten Kultureinrichtungen und Kulturprojekten in Stuttgart treffen“, um Möglichkeiten für ein weiteres Arbeiten zu prüfen.