1 Vor großen Aufgaben: Stuttgarts neuer OB Frank Nopper (CDU) Foto: Tom Weller/dpa

Neuer OB, neues Glück? Der Antritt von Frank Nopper in Stuttgart muss mehr sein als ein Stabwechsel, kommentiert „Stuttgarter Nachrichten"-Titelautor Nikolai B. Forstbauer.









Stuttgart - Im Januar 2021 tritt Frank Nopper in der Nachfolge des Grünen Fritz Kuhn sein Amt als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart an. Und eines ist für den CDU-Politiker, der die Volksfesteröffnung als für ihn freudvollstes Ereignis bezeichnet, klar: An Stuttgarts Image muss gearbeitet werden. Nein. Nicht am Image, an der Stadt, an Stuttgart muss gearbeitet werden – schnell und ablesbar. Die Nebelkerzen fröhlich leuchtender 1000-Meter-Radwege gehören ebenso in die Mottenkiste wie die Legende der gegenüber Investoren städtebaulich handlungsunfähigen Stadt.