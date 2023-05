In Stuttgart-Münster ist ein junger Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen den Balkon eines Wohnhauses gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall zwei Menschen leicht verletzt.

Der 18-jährige Fahrer eines Mitsubishi befuhr gegen 23.25 Uhr die Freiberg- in Richtung Löwentorstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn soll er beim Abbiegen in die Austraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dann geriet er mit dem linken Vorderrad an einen Bordstein und kam erst am Balkon eines Hauses zum Stehen.

Der Fahrer als auch sein 17-jähriger Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen. Der Gebäude- bzw. Flurschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.