9 Mit viel Wasser wurden Glutnester gelöscht. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In der Nacht ist im Riverhouse am Neckar ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten über Stunden an.









Gleich mehrere Anrufer haben in der Nacht auf Donnerstag die Integrierte Leitstelle wegen eines Brandes alarmiert, meldeten gegen 1 Uhr ein Feuer. Das Problem: Sie sahen zwar Flammen in der Dunkelheit und nahmen Rauch wahr, konnten das Geschehen aber nicht genau lokalisieren. Vom Max-Eyth-See in Hofen bis zur Adalbert-Stiftung-Straße in Freiberg variierten die Standorte, wie die Behörden mitteilten. Letztlich stellte sich heraus, dass im beliebten Ausflugziel Riverhouse, das in der Austraße in Stuttgart-Münster direkt am Neckar liegt, ein Feuer ausgebrochen war.