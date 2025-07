1 In Stuttgart-Münster ist ein Baum auf einen Radweg gestürzt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Baum stürzt am Mittwoch in Münster um und fällt auf einen Radweg. Die Feuerwehr rückt an, der Radweg wird gesperrt.











Ein Baum ist am Mittwochnachmittag wohl aufgrund des stürmischen Wetters in der Neckartalstraße in Stuttgart-Münster umgestürzt und zum Großteil auf den Neckartal-Radweg gefallen, der nun gesperrt ist.