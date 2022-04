1 Im Stuttgarter Stadtgebiet waren Einbrecher unterwegs. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in Stuttgart-Mühlhausen in eine Wohnung und in Stuttgart-Süd in eine Firma eingebrochen und haben jeweils reiche Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Unbekannte Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Mühlhausen und Stuttgart-Süd unterwegs. Während die Täter in Mühlhausen in einer Wohnung reiche Beute machen, waren Unbekannte beim Einbruch in eine Firma in Stuttgart-Süd erfolgreich. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, brachen Unbekannte im Laufe des Dienstags in eine Wohnung in einem Hochhaus in der Suttnerstraße in Mühlhausen ein, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Schränke und Schubladen und stahlen offenbar Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Einbrecher lassen technische Geräte mitgehen

Der Firmeneinbruch der Filderstraße in Stuttgart-Süd ereignete sich entweder am Montag oder Dienstag. Die Täter hebelten im Zeitraum zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, die Eingangstür auf und stahlen technische Geräte im Wert von mehr als tausend Euro.

Im Fall des Wohnungseinbruchs in Mühlhausen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden, im Fall des Firmeneinbruchs in Stuttgart-Süd unter der Rufnummer 0711/8990-3300.