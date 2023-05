1 Foto: Iris Frey

Im Eschbachwald herrscht Eschensterben. Deshalb rät das Forstamt Kindergarten-Gruppen, aus Sicherheitsgründen nicht in den Eschbachwald zu gehen.









Mühlhausen - Vor ein paar Jahren gab es im Feuerbachtal am Ufer des Baches Probleme wegen des hochgewachsenen Waldes. Anwohner der Bachhalde hatten sich bei der Stadt gemeldet und um Rückschnitt und Maßnahmen zur Verkehrssicherung gebeten. Sie hatten Angst, dass hohe Bäume auf ihre Häuser fallen. Das Forstamt wurde tätig und wies auch auf das Eschensterben hin. Im Eschbachwald gibt es, wie der Name sagt, viele Eschen, die am Absterben sind aufgrund der Pilzerkrankung. Spaziergänger müssen deshalb besonders aufpassen.