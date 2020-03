1 Ein Stuttgarter Polizist beweist sich als Handwerker. Foto: Polizei Stuttgart

Im Stuttgarter Stadtbezirk Mühlhausen droht eine kaputte Ampel auf die Straße zu stürzen. Kurzerhand beweist ein Polizist handwerkliche Finesse – und macht sich auf dem Autodach mit Kabelbindern ans Werk.

Stuttgart - Ein „Freund und Helfer“ soll sie sein, die Polizei. In Stuttgart-Mühlhausen hat ein Polizist diesen Leitspruch jetzt noch um den Zusatz „Handwerker“ ergänzt. Zumindest erweckt ein aktueller Schnappschuss auf der offiziellen Facebook-Seite der Stuttgarter Ordnungshüter diesen Eindruck.

Auf dem am Dienstag geposteten Foto, ist ein Polizist zu sehen, der auf dem Dach seines Dienstwagens neben einer kaputten Ampel kniet. “Ein Kollege hat Sonntagnachmittag eine Ampel, die abzustürzen drohte, kurzerhand provisorisch repariert“, erklärt die Polizei das Foto in dem sozialen Netzwerk. Mit konzentrierter Miene machte sich der Beamte ans Werk – und beweist dabei allerhand handwerkliches Geschick.

Eine Fußgängerin habe die vorbeifahrende Hundeführer-Streife zuvor angesprochen, da die Ampel an der Arnoldstraße kopfüber hing und beinahe herunterfiel. Offensichtlich habe sich das Rotlicht aus einer Verankerung gelöst.

„Der Kollege entdeckte sein handwerkliches Geschick. Um an die Ampel heranzukommen, kletterte er auf das Dach seines Einsatzfahrzeuges“, schreiben die Beamten weiter. Von dort aus habe er die Ampel provisorisch mit einigen Kabelbindern repariert. Im Anschluss informierten die Polizisten das Tiefbauamt der Stadt, das die Fußgängerampel vollständig reparieren sollte.

Die Polizei – dein Freund und Handwerker. Den Nutzern auf Facebook gefällt das, in mehr als 80 Kommentaren feiern die Nutzer den handwerklich begabten Ordnungshüter. Mehr als 600 Gefällt-Mir-Angaben sammelt der Beitrag bis zum Dienstagnachmittag.

“Gute Handwerker sind heutzutage so schwer zu bekommen. Darf ich den Kollegen auch mal anrufen?“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer User schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Danke an die Polizei unseren Freunden und Helfer. Die auch hier Ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Spitze.“