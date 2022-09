1 Der 15-Jährige soll einer Frau die Handtasche gestohlen haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Raimund Müller

Eine 69-Jährige ist in Mühlhausen unterwegs, als ihr ein Jugendlicher die Handtasche entreißt und flüchtet. Dank einer aufmerksamen Zeugin kann die Polizei kurze Zeit später einen Verdächtigen festnehmen.















Ein 15 Jahre alter Jugendlicher soll eine 69-jährigen Frau am Freitagnachmittag in Stuttgart-Mühlhausen die Handtasche gestohlen haben. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten Polizeibeamte den Verdächtigen vorläufig festnehmen. Von der Handtasche fehlt allerdings jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, lief die 69-Jährige gegen 14 Uhr den Fußweg im Bereich der Marabustraße entlang, als sich ihr der Jugendliche von hinten näherte und ihr dabei unvermittelt die Handtasche entrissen haben soll. Hierbei stürzte die Frau zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Jugendliche rannte anschließend in Richtung der dortigen Schule davon. Eine Zeugin, die die Tat beobachtet hatte, alarmierte die Polizei.

Kurze Zeit später nahmen Polizisten den 15-Jährigen in der Lüglensheidestraße vorläufig fest. Die Handtasche sowie die darin befindliche Geldbörse konnten bislang nicht gefunden werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.