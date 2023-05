1 Die Feuerwehr rückte aus (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

In Stuttgart-Mühlhausen brennt am Sonntag ein Mehrfamilienhaus. Was über die Ursache bekannt ist.









Feuer in Stuttgart-Mühlhausen: Am Sonntag ist eine Küche in einer Wohnung am Eulenbühlweg in Brand geraten. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses wählte nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr den Notruf, nachdem er Flammen aus dem Fenster der Wohnung eines 27 Jahre alten Bewohners bemerkt hatte.