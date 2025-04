Stuttgart-Mühlhausen: Einbrecher stehlen Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro

1 Einbrecher waren in einem Einkaufszentrum in Stuttgart-Mühlhausen unterwegs (Symbolbild). Foto: Adobestock/Christian Schwier .

Zwei Unbekannte dringen in der Nacht zum Donnerstag in einen Laden eines Einkaufszentrums ein. Dort stehlen sie mehrere Stangen Zigaretten.











Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Geschäft in Stuttgart-Mühlhausen eingedrungen und haben Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Einbruch ereignete sich wie die Polizei mitteilte in einem Einkaufszentrum an der Adalbert-Stifter-Straße in Freiberg. Gegen 4.05 Uhr schlugen die Täter dort eine Scheibe ein, stiegen in den Laden und stahlen mehrere Stangen Zigaretten.