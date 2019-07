Schweres Sexualdelikt in Mülheim 14-Jähriger jetzt in Haft

Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in Mülheim an der Ruhr sitzt einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft. Zwei 12-Jährige und drei 14-Jährige sollen an dem Sexualdelikt beteiligt gewesen sein - und nun vor den Sommerferien nicht mehr zur Schule gehen.