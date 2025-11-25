Stuttgart-Mühlhausen: 21-Jähriger schlägt Polizist ins Gesicht und wehrt sich gegen Festnahme

1 Ein 21-jähriger Mann hat am Sonntag in Stuttgart-Mühlhausen einen Polizisten geschlagen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Harald Dostal

Am Sonntag rücken Beamte wegen Streitigkeiten nach Stuttgart-Mühlhausen aus. Als sie mit einem Tatverdächtigen sprechen wollen, eskaliert die Situation.











Ein 21-jähriger Mann hat am Sonntag in Stuttgart-Mühlhausen einen Polizisten geschlagen und sich gegen seine Festnahme gewehrt. Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte gegen 13.30 Uhr wegen einer Streitigkeit in die Wallensteinstraße ausgerückt. Als sie mit dem Tatverdächtigen sprechen wollten, soll dieser einem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er sich bei der Festnahme mit Schlägen und Tritten gewehrt haben.