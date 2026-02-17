Stuttgart Moving Image Center: Neu rechnen, neu konzipieren

Das Haus für Film und Medien geht mit einem halbierten Personaletat, neuem Namen (SMIC) und hoher Motivation in die weitere Planung. Direktor Lars Henrik Gass bleibt zuversichtlich.
Vor rund einem Jahr trat der ehemalige Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen sein Amt als Gründungsdirektor des neuen Film- und Medienhauses in Stuttgart an. Seitdem ist viel passiert, die Kulturszene ächzt unter Kürzungen, die Planungen des Hauses gehen nach einem Beschluss des Stuttgarter Gemeinderats Ende Januar unter geänderten Vorzeichen voran.