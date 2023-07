1 Starke Polizeikräfte am Tatort im Fasanenhof, nachdem ein Mann niedergestochen worden war. Foto: www.7aktuell/Andreas Werner

Der Prozess um den sogenannten Schwertmord im Fasanenhof soll im März beginnen. Wird das Gericht das Motiv klären können?









Stuttgart - Was war der Grund für diese Bluttat? Am 31. Juli vorigen Jahres ist ein 36-jähriger Familienvater im Stadtteil Fasanenhof auf offener Straße ermordet worden. Von 20. März an wird sich die 9. Schwurgerichtskammer des Landgerichts mit dem sogenannten Schwertmord befassen. Ob die Kammer die Hintergründe für die Bluttat klären kann, ist ungewiss. Es heißt, der Angeklagte, ein 30-jähriger Jordanier, habe bei der Polizei Angaben gemacht. Mehr will die Anklagebehörde nicht sagen.