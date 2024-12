Stuttgart-Möhringen: Unbekannte bespuckt und bedroht 38-Jährige

1 Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen am Dienstagmorgen beobachtet haben. (Symbolbild) Foto: imago images/Einsatz-Report24/Aaron Klewer

Eine unbekannte Frau ist am Dienstagmorgen mit zwei Hunden und einem Kind unterwegs. Sie bespuckt und beleidigt eine Passantin, weil diese nicht an ihren Hunden vorbeigehen will. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Eine Unbekannte hat am Dienstagmorgen in Stuttgart-Möhringen eine 38 Jahre alte Frau bedroht und bespuckt. Wie die Polizei mitteilt, war die Unbekannte gegen 7.45 Uhr mit zwei Hunden und einem kleinen Kind an der Bushaltestelle Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Als die 38-Jährige nicht an den beiden Hunden vorbeigehen wollte, beleidigte die Hundehalterin die 38-Jährige. Außerdem drohte sie der 38-Jährigen Schläge an und spuckte ihr ins Gesicht.