4 Am Montagnachmittag kam es in Möhringen zu dem Unfall. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Eine 49-jährige Autofahrerin missachtet offenbar die Vorfahrt eines 60-Jährigen und kollidiert mit dessen Auto. Beide Beteiligten werden verletzt, es entsteht Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Außerdem kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Stuttgart-Möhringen - Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Möhringen sind am Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden, es entstand Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 49-Jährige kurz nach 16 Uhr mit ihrem Mercedes in der Industriestraße in Richtung Autobahn unterwegs und bog in die Straße „Am Wallgraben“ ab. Dabei beachtete sie offenbar ein Vorfahrtszeichen nicht und kollidierte mit dem VW Caddy eines 60-Jährigen, der in der Straße „Am Wallgraben“ fuhr.

Der Caddy drehte sich daraufhin mehrfach um die eigene Achse, beschädigte einen Oberleitungsmast der Stadtbahn und kam an einem Fußgängerübergang zum Stehen. Sowohl die 49-Jährige als auch der 60 Jahre alte Mann wurden verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam auch im Bus- und Stadtbahnverkehr zu Behinderungen.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.