Stuttgart-Möhringen Mädchen bei Radunfall verletzt

Von Christine Bilger 18. Mai 2018 - 08:57 Uhr

Eine Achtjährige wurde bei einem Fahrradunfall leicht verletzt (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Achtjährige ist am Dienstag in Möhringen vom Fahrrad gestürzt, weil sie einen Zusammenstoß mit einem Auto vermeiden wollte. Bei dem Unfall sind für die Polizei noch Fragen offen.

Stuttgart - Ein Kind ist am Dienstagnachmittag an der Vaihinger Straße in Möhringen beim Fahrradfahren gestürzt, weil ein Autofahrer ihr den Weg abgeschnitten hatte, meldet die Polizei. Gesucht werden nun Zeugen und der Fahrer eines schwarzen Citroen, der an dem Unfall beteiligt war.

Mehr zum Thema

Die Achtjährige fuhr gegen 14.45 Uhr auf dem Gehweg an der Vaihinger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 94 fuhr der Autofahrer auf den Gehweg. Die Radfahrerin bremste. Dabei stürzte sei und verletzte sich leicht. Der Fahrer stieg aus und sprach mit dem Kind. Danach fuhr er in Richtung Möhringen weiter, die Achtjährige radelte heim, sie war leicht verletzt. Später meldeten die Eltern den Unfall bei der Polizei.

Der Fahrer des schwarzen Citroen soll etwa 60 Jahre oder älter sein und hat graue Haare. Seine etwa gleichalte Beifahrerin hat braun-rote Haare. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Balinger Straße unter der Telefonnummer 0711/8990-3400 entgegen.