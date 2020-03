4 Der Unfall ereignete sich auf der B27 bei Stuttgart-Möhringen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Schwerer Unfall auf der B27 bei Stuttgart-Möhringen: Ein Autofahrer kommt von der Straße ab, fährt eine Böschung hinauf und kippt mit seinem Wagen um. Er wird schwer verletzt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Stuttgart-Möhringen - Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagmittag auf der B27 nahe des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, es kommt aktuell noch zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart.

Wie die Polizei meldet, war der Fahrer eines Chevrolet gegen 12.30 Uhr auf der B27 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen kurz nach dem SI-Centrum nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Böschung hochfuhr. Dabei fiel das Auto auf die Seite.

Rettungskräfte mussten den Fahrer schwer verletzt aus dem Auto bergen, er kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Zurzeit ist der Abschlepper im Einsatz, der Verkehr kann auf einer Spur langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (Stand: 14.15 Uhr).

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.