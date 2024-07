Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen

1 Ein 51-Jähriger soll in den Schwabenquellen mehrere Frauen belästigt haben. (Archivbild) Foto: Schwabenquellen/Lichtgut

Ein 51-Jähriger soll mehrere Frauen in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen sexuell belästigt haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.











Polizeibeamte haben am Mittwochabend einen 51 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben.