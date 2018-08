Stuttgart-Möhringen Exhibitionist belästigt drei Mädchen

Von red/len 07. August 2018 - 10:38 Uhr

Der Unbekannte ging mit geöffneter Hose auf die Mädchen zu, woraufhin sie flüchteten und den Fall ihren Eltern meldeten (Symbolbild). Foto: dpa

In Stuttgart-Möhringen belästigt ein Exhibitionist drei Mädchen im Alter von sechs bis acht Jahren. Die Kinder flüchten, der Mann entkommt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Stuttgart-Möhringen - Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend offenbar drei Mädchen sexuell belästigt. Die sechs, sieben und acht Jahre alten Kinder spielten gegen 18.50 Uhr am Sautterweg in Stuttgart-Möhringen, als der Unbekannte mit geöffneter Hose und heraushängendem Geschlechtsteil auf die Kinder zuging, wie die Polizei berichtet.

Als sie weglaufen wollten, versperrte ihnen der Tatverdächtige den Weg und fragte, ob es ihnen gefalle. Den Kindern gelang es, in ein nahegelegenes Wohnhaus zu flüchten und ihre Eltern zu verständigen. Der Tatverdächtige entkam unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeibericht ist der gesuchte Mann etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er wird als schlank beschrieben und soll zum Tatzeitpunkt braune, nach hinten gekämmte Haare, ein blaues Polo-Shirt, eine kurze blaue Hose und schwarze Sportschuhe getragen haben.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.