4 In einer Wohnung in der Plieninger Straße brach am Sonntag ein Feuer aus. Foto: 7aktuell.de/

In einer Wohnung in Stuttgart-Möhringen brennt es am Sonntagabend. Die Bewohner können von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden, eine Person wird verletzt. Die Brandwohnung ist unbewohnbar.

Stuttgart-Möhringen - Am Sonntagabend hat ein Brand in Stuttgart-Möhringen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 21.49 Uhr verständigte ein Nachbar wegen einer starken Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Plieninger Straße die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern im Erdgeschoss, auch der Treppenraum war verraucht, berichtet die Feuerwehr. Der Bewohner der betroffenen Wohnung befand sich vor der Wohnung. Einsatzkräfte brachten ihn ins Freie.

Bewohner werden ins Freie gebracht

Die Feuerwehr drang zum Brandherd vor und versuchte eine weitere Rauchausbreitung im Treppenraum zu verhindern. Außerdem wurden die weiteren Wohnungen kontrolliert. Die Bewohner mussten ebenfalls ins Freie gebracht werden. Zusammen mit Kräften der Polizei wurde auch das Nachbarhaus geräumt.

Gegen 22.19 Uhr war das Feuer gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis rund 23.30 Uhr. Der Brandbereich wurde mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und diese abgelöscht. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit.

Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Die anderen Hausbewohner konnten aber in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine verletzte Person hat sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

