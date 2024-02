1 Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Sonntagabend in Stuttgart-Möhringen unterwegs, als sie beim Wechseln auf einen Radweg von einem Linienbus erfasst wird. Die 47-Jährige wird schwer verletzt.











Link kopiert



Eine 47-Jährige ist am Sonntagabend in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau war laut Angaben der Polizei gegen 19.15 Uhr mit ihrem Pedelec in der Plieninger Straße in Richtung Steckfeld unterwegs.