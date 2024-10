Brand in Hotel am SI-Centrum – Feuerwehr im Großeinsatz

1 Das Feuer war laut Angaben der Feuerwehr Stuttgart im 10. Obergeschoss des Hotels ausgebrochen. (Archivbild) Foto: Julian Rettig/Julian Rettig

Zu einem Brand in einem Hotel nahe des SI-Centrums ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Was bislang bekannt ist.











In einem Hotelzimmer im 10. Obergeschoss des Dormero Hotels in der Plieninger Straße nahe des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen ist es am Donnerstag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.