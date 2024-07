Stuttgart-Möhringen: Achtjährige sexuell belästigt – Polizei bittet um Hinweise

1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Eine Achtjährige ist in Stuttgart-Möhringen auf dem Schulweg, als sie einen Mann sieht, der offenbar sein Glied anfasst. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Ein Unbekannter soll am Freitagmorgen an der Straße Obere Körschmühle in Stuttgart-Möhringen ein acht Jahre altes Mädchen sexuell belästigt haben. Die Achtjährige war gegen 7.30 Uhr auf dem Schulweg, als sie im Gebüsch neben einer Brücke über die Körsch einen unbekannten Mann stehen sah, wie die Polizei mitteilte. Diese habe offenbar mit geöffneter Hose an seinem Glied manipuliert.