Ein 24-Jähriger soll am Donnerstag Lebensmittel in einem Discounter gestohlen haben. Bei der Flucht schubst er einen 31-jährigen Mitarbeiter weg, doch der mutmaßliche Dieb hat die Rechnung ohne einen Zwölfjährigen gemacht.















Stuttgart-Mitte - Ein zwölf Jahre alter Junge hat am Donnerstag in Stuttgart-Mitte einen mutmaßlichen Ladendieb gestoppt, indem er ihm bei der Flucht sein Fahrrad vor die Beine warf. Daraufhin konnten drei Mitarbeiter des Geschäfts den Verdächtigen festhalten, bis die Polizei eintraf.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der 24-Jährigen gegen 14.10 Uhr in dem Discounter an der Marienstraße und nahm sich eine Packung mit Lebensmitteln im Wert von rund fünf Euro aus der Auslage. Dafür bezahlen wollte er allerdings nicht und so soll er über die Absperrung des Kassenbereichs gesprungen sein und versucht haben, zu flüchten. Ein 31 Jahre alter Mitarbeiter stellte sich dem Dieb in dem Weg, woraufhin dieser den 31-Jährigen zur Seite gestoßen haben soll.

Als der 24-Jährige über eine Rolltreppe flüchten wollte, warf ihm der Zwölfjährige sein Fahrrad so in den Weg, dass er zu Boden stürzte. Anschließend soll der Täter den Jungen noch attackiert und dabei leicht verletzt haben. Der 31-Jährige und zwei weitere Mitarbeiter hielten den renitenten Täter solange fest, bis ihn alarmierte Polizeibeamte festnahmen. Der 24-jährige Wohnsitzlose wird im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt.