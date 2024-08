Nachdem zwei Männer am Dienstag einen 26-Jährigen in Stuttgart-Mitte angegriffen und ausgeraubt haben, hat die Polizei nun zwei mutmaßliche Täter festgenommen.

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend zwei Männer im Alter von 21 und 28 Jahren festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, am 30. Juli zwei Männer im Alter von 26 Jahren verletzt und ausgeraubt zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, nahmen Beamte die Tatverdächtigen gegen 20.30 Uhr im Bereich des Arnulf-Klett-Platzes in Stuttgart-Mitte nach umfangreichen Ermittlungen fest. Die beiden 21 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ.

Das 26-jährige Opfer war am 30. Juli zusammen mit einem ebenfalls 26 Jahre alten Mann gegen 22.30 Uhr in der Stephanspassage in Richtung Arnulf-Klett-Platz unterwegs gewesen, als ihn Unbekannte angesprochen und mit Pfefferspray besprüht haben. Ein Mann aus der Gruppe schlug ihn mit einer Bierflasche, stahl ihm seine Umhängetasche und floh anschließend zusammen mit der Gruppe. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.