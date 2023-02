1 Die Einbrecher waren in einer Schule und einem Büro zugange. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Am Wochenende steigen Unbekannte in ein Büro in Stuttgart-Mitte sowie in eine Schule in Zuffenhausen ein. Aus dem Büro stehlen sie zwei Tresore mit jeder Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Büro in der Danneckerstraße in Stuttgart-Mitte sowie in eine Schule in der Hohensteinstraße in Zuffenhausen eingebrochen und haben teils reiche Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, gelangten die Einbrecher in der Danneckerstraße im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude. In den Büroräumen stahlen die Täter zwei Tresore mit mehreren Tausend Euro Bargeld.

Täter schlagen Fenster der Schule ein

In der Hohensteinstraße versuchten die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, zunächst ein Fenster der Schule aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie das Fenster ein und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke. Ob sie etwas erbeuteten, ist Teil der Ermittlungen.

Zeugen im Fall des Büroeinbruchs in der Danneckerstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3200 zu melden. Im Fall des Einbruchs in die Schule in der Hohensteinstraße können Hinweise unter der Rufnummer 0711/8990-3700 mitgeteilt werden.